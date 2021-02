Samstag, 27 Februar 2021 | 08.058

Die Menschenrechte und ... Wohnungsbau und Infrastruktur

das versteht doch kein Mensch ... wieso eine so genannte Regierung bzw politische Führung ...

über Jahrzehnte nicht in der Lage ist ... für hinreichend Wohnraum zu sorgen ...



so daß selbst für Leute die dafür bezahlen wollen und können ...

jederzeit ein passables Wohnungsangebot zur Verfügung steht ...



und auch Mitbürger ... die mehr oder weniger zahlungsunfähig sind ...

ein wenigstens menschenwürdiges Angebot gemacht werden kann ...



und noch katastrophaler ist die Lage bei der Infrastruktur ...

überregionale Verkehrswege und Stadtplanung sind Begriffe ...



mit denen hier niemand was anfangen kann ...

nicht mal die unmittelbar Betroffenen wie Polizei / Feuerwehr / Rettungsdienste ...



wenn wir nicht das souveraine großzügige vorausschauende Handeln und Verhalten ...

vom guten alten Kaiser Wilhelm hätten ...



ginge es hier drunter und drüber ...

aber die Herrschenden schaffen es noch ... auch den Rest noch zu verbauen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch-Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ...

und was es sonst noch so an Antichristen gibt ...



das Po-litische Thema ...

Erziehung und Bildung ... Leitung und Führung ...







