Die Menschenrechte und ... die Sicherung von Arbeitsplätzen

man denkt immer ... die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Staat ...

weil das so in der Verfassung steht ...



aber die Verfassung gehört bekanntlich zum Bereicht des Rechts ...

und Recht muß man bekanntlich nicht haben sondern man muß es bekommen ...



und da das Recht wiederum zum Bereich der Gewalt(en) gehört ...

bekommt man es eben nicht einfach sondern man muß drum kämpfen ...



über drei oder noch mehr u.U. internationale Instandzen ...

und trotzdem kann man zum Schluß noch verlieren ...



und dann rufen einem die Richter noch höhnisch hinterher ...

'Sie wissen ja ... wer nicht kämpft hat von Anfang an schon verloren ...



man denkt also ... sozialer Staat heißt ...

eine der Hauptaufgaben dieses sozialen Staates ist die Sicherung von Abeitsplätzen ...



und dann stellt sich heraus ... daß dieser Staat de facto an alles Mögliche denkt...

bloß nicht daran ... hinreichend viele Arbeitsplätze zu sichern ...



man könnte sagen ... als Denkfehler in mehrfacher wenn nicht mehrdimensdionaler Hinsicht ...

jedenfalls als grandioner Irrtum ...



vielleicht sogar als Rechtsirrtum ...

aber das ist an sich wieder was ganz anderes ...



in jedem falls aber als ultimative Täuschung ...

als Wolf im Schafspelz ... als Diktatur im Mantel naja eben angeblichen Rechts ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und sonstige Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







