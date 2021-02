Donnerstag, 25 Februar 2021 | 08.056

Die Menschenrechte und ... der gesellschaftrliche Zusammenhalt

die Gesellschaft ... was ist 'die Gesellschaft' ... ???

in der Verfassung ist nur vom Volk die Rede ... noch dazu vom 'deutschen' Volk ...



'das Volk' könnte man sagen ... ist die materielle bzw eben körperliche Substanz der Menschen ...

'die Gesellschaft' ...das sind die Nerven und Gefühle ... Geist und Seele ...



also das was es gibt über dem Niveau ...

daß man Menschen zu sturer Zwangsarbeit mißbrauchen kann ...



das Niveau wo Menschen halbwegs frei selbständig anfangen ...

ihre Interessen zu bündeln und sowas wie Kultur zu entwickeln ...



also genau das ... wo auch die Politik dann sofort wieder anfängt ...

daran zu arbeiten ... wie sie auch das wieder hemmungslos mißbrauchen und mißhandeln kann ...



und hier nun gegen alle politischen Widerstände halbwegs die Würde zu wahren ...

sich einigermaßen zu behaupten ... vielleicht sogar weiter zu entwickeln ...



das ist der gesellschaftliche Zusammenhalt ...

an dem von allen Seiten genagt bzw inclusive Gerippe alles weggefressen wird ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Antichristen ...

das Po-itische Thema ... Migrantifa und Migration ...







