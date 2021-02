Mittwoch, 24 Februar 2021 | 08.055

Die Menschenrechte und ...

- die Unterstützung krisengeschüttelter Branchen

das ist so wie mit Corona ... ungefähr ...

das Problem ist ja nicht ... daß bestimmte Branchen unterstützt werden ...



sondern daß die falschen Branchen für unterstützungsbedürftig erklärt ...

und dann auch noch falsch unterstützt werden ...



also mit den falschen Mitteln am falschen Ort zur falschen Zeit das falsche Problem ...

während man gleichzeitig die wirklich Bedürftigen ohne Rücksicht auf Verluste völlig verkommen läßt ...



bzw die bereits Geschädigten nicht entschädigt ...

die bereits Verletzten nicht heilt geschweige ne Kur oder gar Schmerzensgeld gibt ...



das sind aber immer wieder die Dinge ...

die das soziale und politische Gleichgewicht einseitig belasten ...



und den Ausgleich bzw die Balance immer weiter erschweren ...

so daß der Untergang berechenbar vorprogrammiert ist ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handeln und Wandeln ... Nicht-handeln und alles Kaputt-machen ...







