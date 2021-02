Dienstag, 23 Februar 2021 | 08.054

Die Menschenrechte und ... gesundheitspolitische Herausforderungen

das Volk geht gesundheitlich gewissermaßen auf dem Zahnfleisch ...

eben weil seit Jahrzehnten Gesundheitspolitik gar nicht gemacht wurde …



und auch technisch-organisatorisch keinerlei Vorsorge getroffen wurde …

um auf allfällige Katastrophen vorbereitet zu sein …



jetzt haben wir also die Pandemie …

und die muß natürlich nun auch be-kämpft werden …



Pandemiebekämpfung und Gesundheitspolitik sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe ...

das heißt … indem jetzt die Milliarden für Corona ur so rausgeschmissen werden …



das aber nicht in ein gesamtgesundheitliches System eingebunden wird …

wird schon wieder der Grundstein für die nächste Katastrophe gelegt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen