Montag, 22 Februar 2021 | 08.053

Die Menschenrechte und ... der Bundestag ...

der Bundestag glaubt er sei ‘jederzeit Herr des Verfahrens’ ...

zum Beispiel in Sachen Bevölkerungsschutzgesetz …



die Fage ist nur … welchen Verfahrens …

im Verhältnis zur Größe des Problems auf Grund der Corona-Pandemie …



nehmen sich die Aktivitäten des Bundestages aus …

wie die Beauftragung eines Unternehmens zur Reinigung der Toiletten ...



das heißt … wer immer schön die Toiletten in Ordnung hält …

ist dann also ‘Herr des Verfahrens’ … (???)



‘Ein großer Erfolg auf dem Weg zur Rückkehr in die Normalität …

sei die schnelle Entwicklung von Impfstoffen ...



die ‘wahrscheinlich’ (???) …

demnächst eingesetzt werden könnten’ (???) …



bekanntlich hat Hitler nach der so genannten Machtergreifung ….

auch erstmal einfach ‘gewußt wie’ ...



das heißt er hat die Diktatur nach seinen Vorstellungen geformt ...

in dieser Eigenschaft steht Angela Merkel dem Adolf in nichts nach ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre rats-europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen