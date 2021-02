Sonntag, 21 Februar 2021 | 07.052

Die Menschenrechte und ... der so genannte 'Sozialstaat' ...

der so genannte 'Sozialstaat' … ist neben dem so genannten 'Rechtsstaat' ...

das Hauptinstrument … bzw das entscheidende Mäntelchen …



hinter dem ganz offen und ungeniert versteckt werden soll ..

daß eine Diktatur eben eine Diktatur und kein demokratischer Staat ist …



laut Verfassung ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer Staat ...

und ausdrücklich auch noch ein Sozia-ler Staat …



obwohl das eigentlich mehr oder weniger dasselbe ist …

denn ein demokratischer Staat kann gar nicht anders als auch sozial sein …



während es umgekehrt … könnte man sagen … in einem Staat der sozial regiert wird ...

nicht unbedingt darauf ankommt … daß er auch demokratisch regiert wird ...



wenn man das also trotzdem definieren will könnte man sagen …

ein sozialer Staat ist ein Staat in dem es keine sozialen Härten gibt ...



demgegenüber sieht es unsere Sozialstaatsregierung offiziell und erklärtermaßen ...

als eine ihrer Herausforderungen an … ‘soziale Härten abzufedern’ (???)



