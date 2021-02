Samstag, 20 Februar 2021 | 07.051

Die Menschenrechte und ... die Tücken des Rechtsstaats ...

eine der Tücken des Rechtsstaats ist ...

daß im Rechtsstaat nur das als Recht gilt ... was gesetzlich geregelt ist ...



bzw umgekehrt ... wenn etwas rechtlich nicht so ganz koscher bzw also nicht in Ordnung ist ...

dann braucht man nur ein Gesetz zu machen ... und schon ist alles in Ordnung ...



so ähnlich ist das auch mit der Freiheit ...

grundsätzlich gibt es ein Recht auf Arbeit ...



aber die Perfektionisten des Rechtsstaats ...

die sich um die Zukunft der Arbeit Gedanken machen ...



haben inzwischen auch das Recht erfunden ... nichts zu tun ...

'The Right to Do Nothing' ... was natürlich völliger Unfug ist ...



und die Spitze dieses geisteskranken kriminellen Unfugs ist ...

daß Angela Merkel dann sagt ... 'das müssen wir gemeinsam machen' ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und andere Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Politische Bildung und Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen