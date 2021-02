Freitag, 19 Februar 2021 | 07.050

Die Menschenrechte und ... was und ???

Menschenrechte ... das gibt es doch in Wirklichkeit gar nicht ...

alles nur virtuell ... nur zum Anschauen ... von Weitem ...



das wird dem völlig unmündigen Volk so vorgegaukelt ... als gäbe es das wirklich ...

irgend wann irgend wo im Jenseits .. 'von dannen er wiederkommen wird ...'



es ist zum Verrücktwerden ...

dieser ganze Staatsapparat vom kleinsten öffentlich-rechtlich Beschäftigten ...



bis zum Bundesverfassungsgerichtspräsidenten und zum Bundespräsidenten ...

die arbeiten all wie verrückt für diese eine Tussi ...



die noch ein Treppchen höher steht ...

bzw da mehr oder weniger rumkugelt ...



inclusive einer so genannten freien Presse ...

und des von der künstlerischen Meinungsfreiheit getriebenen gesamten Kulturbetriebs ...



und die arbeiten alle zum Nachteil des Volkes ...

und verdienen sich eine goldene Nase auf Kosten und zu Lasten des naiven Volkes ...



das systematisch für dumm verkauft ...

und im Trüben / im Unklaren / im Dunkeln gelassen wird ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten und andere Antichristen ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen