Mittwoch, 17 Februar 2021 | 07.048

Die Menschenrechte und ... die Völkerrechte ...

Hitler und Trump oder eben Frau Merkel ...

das sind keine Unfälle geschweige Treppenwitze der Weltgeschichte ...



sondern sie sind dem Weltgeschehen immanent ...

Teil der Schöpfung ... um nicht zu sagen Naturgesetz !!!



gegen das wir also mit dem Recht nicht ankommen ...

kein Gesetz der Welt geschweige reine Recht-sprechung ...



nicht mal die des an sich all wenn nicht übermächtigen Bundesverfassungsgerichts ...

kann dieses Naturgesetz der Schwerkraft außer Kraft setzen ...



es gibt allerdings auch kein Naturgesetz ...

das den Gebrauch des Verstandes verbietet ...



oder dem höchsten aller Richter verbietet ... die Frau Merkel abzusetzen ...

oder ein Amtsenthebungsverfahren in Gang zu setzen ...



wenn die Frau Merkel die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt ...

und die Verfassung für diesen Fall die Abhilfe vorschreibt ...



diese Abhilfe schreibt die Verfassung auch vor ...

wenn der Bundesverfassungsgerichtspräsident die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt ...



da offensichtlich niemand diese Verpflichtung zur Abhilfe wahrnimmt ...

übernehme ich das jetzt mal zumindest symbolisch ...



schlimmer kanns ja nicht mehr werden ...

mal sehen wie weit ich komme ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Wandeln durch Handeln ... Wandeln durch Nicht-Handeln ...







