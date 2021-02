Dienstag, 16 Februar 2021 | 07.047

Die Menschenrechte ... und die Rechte der Außerirdischen

es gibt Unternehmen in Deutschland …

die werben mit der alten indianischen Weisheit ...



‘behandele einen Stein wie eine Pflanze … eine Pflanze wie ein Tier …

ein Tier wie einen Menschen …’



das mag zu der Zeit als die Rothäute noch unter sich waren …

auch ganz gut funktioniert haben …



aber dann kamen die Weißen … aus Europa ...

bzw die Weisen aus dem Morgenland … also die Christen ...



angetrieben von den ach so menschlichen und frommen Päpsten ...

den so Gott und Natur verbundenen ... (oder waren das am Ende auch schon die Juden)



und haben die Indianer konsequent ausgerottet …

und damit auch die Weisheit … ‘wie behandelt man eigentlich Menschen’ ...



bzw … wie lautet jene andere indianische Weisheit …

‘erst wenn der letzte Baum gerodet … der letzte Fisch gefangen … das letzte Tier getötet …



werdet Ihr begreifen … daß man Geld nicht essen kann ...

und daß alle militärische Macht nicht ausreicht … den Weltraum zu erobern ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und ... Gleichberechtigung ... Männer und ... Gewaltherrschaft ...







