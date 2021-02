Sonntag, 14 Februar 2021 | 06.045

Die Menschenrechte ... Form und Inhalt ...

man könnte denken ...

wo viel und vor allem natürlich frei über etwas geredet wird ...



zum Beispiel also die Menschenrechte ...

da sind auch die Menschenrechte drin ...



de facto ist aber das Gegenteil der Fall ...

das heißt ... Frau Merkel zum Beispiel ... sagt dann ... in guter alter CDU-Tradition ...



was kümmert mich mein Geschwätz von gestern ...

und ihr Sprecher ergänzt das dann noch lakonisch mit den Worten ...



'was heute getan werden muß ...'

also zum Beispiel die Menschenrechte abschaffen und beseitigen ...



das 'muß eben heute getan werden ...'

und da bleibt der versammelten Hauptstadt-Presse nur noch der Mund offen stehen ...



und zack ... sitzt sie wieder an ihren Computern ...

um diese göttlichen Weisheiten den geneigten Hörerinnen und Sehern (...) zu vermitteln ...



früher wurden Kriege geführt ...

und wer den Krieg gewonnen hatte ... hat den Frieden diktiert ...



heutzutage läuft das umgekehrt ...jemand baut systematisch eine starke Position auf ...

und diktiert dann das Weitere ...



und droht dann denjenigen mit Krieg ... Bomberflotten ... Flugzeugträgern ...

die alles verschlafen und nicht aufgepaßt haben ...



es gilt immer wieder dieses ganz einfache Prinzip ...

wehret den Anfängen ...



auch wer sich gleich wehrt kann verlieren ...

wer sich nicht gleich wehrt ... hat schon verloren ...



