Samstag, 13 Februar 2021 | 06.044

Die Menschenrechte und ... die Grenzen der Menschenrechte

über die Menschenrechte wird bekanntlich viel geredet und geschrieben ...

weil sie ... rein schematisch ... etwa zur Hälfte eben nicht zugestanden und gewahrt werden ...



also statt 100% ... was ja an sich 'normal' wäre ...

allenfalls 50% ... also etwa die Hälfte ...



aber auch bei der anderen Hälfte ... wenn man das wie gesagt so trennen kann ...

also dort wo sie scheinbar eingehalten werden ...



heißt es ... auch wieder etwa zur Hälfte ...

Menschenrechte ja ... aber ... wo sind die Grenzen ...



per saldo ist also immer ... wenn von Menschenrechte die Rede ist ...

also immer nur von 25% bzw von einem Viertel die Rede ...



bekanntlich ist ... wenn von einem Ganzen auch nur ein kleines aber wesentliches Teil fehlt ...

das Ganze nichts wert ...



wenn von einem Auto zum Beispiel ein Rad fehlt ... dann heißt dieses Ding ...

solange man es noch irgend wie in der Hand hält und es einem nicht entglitten ist ...



wie das neuerdings heißt ...

zwar immer noch Auto ... man kann aber nicht damit fahren ...



das ist also gewissermaßen das Gegenteil von ...

'das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile' ...



das heißt man kan mit einem intakten Auto natürlich mehr machen als einfach nur fahren ...

man kann zum Beispiel drin schlafen ... oder auch nicht ...



oder sonst etwas machen ... Meetings ... Rendez-vous ...

ohne deshalb gleich von einem Mißbrauch des 'Dings' zu reden bzw davon ganz zu schweigen ...



bzw eben von den Grenzen des Gebrauchs ... wie zum Beispiel der Meinungsfreiheit ...

wie das ganz offiziell in riesigen Podiumsdiskussionen und Hybridveranstaltungen gemacht wird ...



seitens eben jener politischen regierungsamtlichen Organisationen ...

die sich doch gerade mit der Gewährleistung der Meinungsfreiheit beschäftigen sollen ...



aber ... 'das macht ja Arbeit ... da mache ich es doch lieber so weiter wie bisher' ...

hat auf entsprechenden Vorhalt ... Helmut Kohl mal zu mir gesagt ...



davon was Gerhard Schröder oder gar Angela Merkel entsprechend gesagt haben ...

auch wieder ganz zu schweigen ...



offensichtlich behindert das bei dem vorsätzlichen Versuch ...

die Welt zum Zusammenbruch und die Menschheit zur Ausrottung zu bringen ...



das Problem sind also nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit ...

sondern ... hat der Schwachsinn dieser Frau Merkel et al irgend wo noch eine Grenze ???



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-nchbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ...

die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten und andere Antichristen ...



das Po-litisdche Thema ...

Erziehung ... durch Eltern und Familie ... Bildung ... durch Lehrer und Schulen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen