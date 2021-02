Freitag, 12 Februar 2021 | 06.043

Die Menschenrechte ... und die gemeinsame Zukunft ...

America First ... dieses Prinzip Donald Trumps ...

haben inzwischen auch andere für erkannt und versuchen es zu kopieren ...



zum Beispiel 'Africa First' ...

eine 'Agenda für unsere gemeinsame Zukunft' ...



aber abgesehen davon daß schon Donald Trump gescheitert ist ...

begreifen die Leute einfach nicht ...



daß es außer für einen Mann und eine Frau ...

die sich lieben und Kinder kriegen bzw eine Familie sein wollen ...



keine 'gemeinsame' Zukunft gibt bzw geben kann ...

sondern allenfalls eine immer wieder fortgesetzte und verlängerte Gegenwart ...



das heißt der Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln bzw also dem Krieg näher

als einer Koexistenz auf der Basis von Frieden / Freiheit / Recht ...



Martin Schoeller und Daniel Schönwitz haben versucht ...

darüber ein Buch zu schreiben ...



aber auch das ist einem Witz ... einem Treppenwitz der Weltgschichte ...

näher als einem ernsthaften Beitrag zur Lösung der aktuellen Afrika- geschweige Weltprobleme ...



Günter Berg & Peter Feierabend Verlag ... Mommsenstraße Berlin ...

www.bergundfeierabend.de ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti.Semisten und andere Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivestation ...







