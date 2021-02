Donnerstag, 11 Februar 2021 | 06.042

Die Menschenrechte und ... 'das Recht' an sich und für sich ...

mit den Menschenrechten ist es wie mit dem Wald ...

den man vor lauter Bäumen nicht sieht ...



es gibt inzwischen so viele und vor allem auch immer noch mehr Rech'te' ...

daß man vor lauter Rech'ten' das Recht selbst und als solches nicht mehr sieht ...



es gibt immer mehr Rech'te' ...

als wollte man so eine Art Aufforstungsprogramm für Rechte betreiben ...



und auch hier stimmt der Vergleich mit dem Wald ...

denn Wiederaufforstungsprogramme braucht man (nur) da ...



wo vorher ebenso sinnlos wie gnadenlos abgeholzt und gebolzt wurde ...

bzw also das Recht als solches und nicht nur die Ordnung beseitigt wurde ...



es sieht ganz so aus ... als würde diese so unbeschreiblich verantwortungslose Merkelsche Politik ...

an einer neuen Variante arbeiten ...



das Recht auf das elementarste aller Rechte zu beseitigen ...

nämlich das Recht auf Leben ...



gewissermaßen als Fortsetzung der Empfängnisverhütung mit anderen Mitteln ...

bzw als postnatale Anullierung bzw Stornierung um nicht zu sagen Liquidierung ...



des Menschgewordenseins ... dieser ebenso glücklichen wie rein zufälligen Vereinigung ...

einer Eizelle und einer Samenzelle unter Trilliarden von Konkurrenzsituationen ...



bisher galt immer noch ...

man muß nicht nur geboren sein ... man muß es auch beweisen können ...



durch eine Geburts-urkunde oder einen Reisepaß ...

wenn man sich halbwegs frei bewegen wollte in dieser Welt auf die man nunmal gekomen war ...



zu leben (!) leben (!) leben (!) mit den Lebenden und den Toten ...

um nicht zu sagen ... mit der Geschichte und für die Zukunft ...



oder wenigstens einen Personalausweis ...

wenn man nur im Inland unterwegs ist ... im Heimatland ...



demnächst jedoch muß man auch einen Coronaimpfpaß vorlegen ...

wenn man auch nur in ein Geschäft rein will oder statt ins Homeoffice in ein Bureau ...



sonst bleibt man draußen ...

eben außen vor ... ausgeschlossen ... isoliert ...



da bleibt zum Überleben dann nur noch der Weg in den Wald ...

um nicht zu sagen der Holzweg ...



auf dem Rechtsweg ist dann Ende der Fahnenstange ...

und der Weg des Rechts ist dann allenfalls noch ein Lichtstrahl ...



eine Art Hoffnungsschimmer ...

der die gespenstische Szene beleuchtet ... aber nicht wirklich erhellt und hilft ...



sondern letztlich auch erlischt ... eben stirbt ...

zwar zuletzt ... aber ... de facto ... 'das Gerät schaltet jetzt ab' ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







