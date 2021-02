Dienstag, 09 Februar 2021 | 06.040

Die Menschenrechte und ... das Grundgesetz ...

die Menschenrechte stehen im so genannten Grundgesetz ...

das heißt in unserer Verfassung ...



aber da stehen sie nicht alle drin ...

bzw nicht alle wirklich so direkt ...



manche stehen nur drin ...

wenn man so zwischen den Zeilen lesen kann ...



und andere stehen gar nicht drin ... weil sie an sich so selbstverständlich sind ...

daß man sie nicht extra reinschreiben muß ...



wieder andere ... obwohl an sich selbstverständlich ...

stehen auch noch ausdrücklich drin ... und trotzdem hält sich niemand dran ...



also ich meine niemand von denjenigen auf die es ankommt ...

eben von der gewaltengeteilten Obrigkeit ...



zum Beispiel der Artikel 14 Absatz 2 ...

'privates Eigentum verpflichtet ...



sein Gebrauch soll natürlich dem Wohl des Eigentümers dienen ...

zugleich aber auch dem Wohle der Allgemeinheit ...'



wie gesagt ... der Allgemeinheit ...

das ist etwas anderes als wenn da stünde ... dem Wohle der Anderen ...



'Allgemeinheit' ...

das ist das was das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile ...



'Allgemeinheit' ...

das ist daß die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Staat ist ...



'Allgemeinheit' ... das ist ... daß die Staatsgewalt zwar vom Volke aus-geht ...

aber durch besondere Organe aus-ge-übt wird ...



bzw also durch diejenigen ... die es übernommen haben ...

in diesen Ämtern tätig zu werden ...



und insofern steht eben auch in der Verfassung ... irgend wo ...

und sei es zwischen irgend welchen Zeilen ...



'die Übernahme eines Amtes 'verpflichtet' ...

sie soll eben nicht dazu dienen ...



daß der Inhaber des Amtes seine persönliche Art und Vorlieben ...

mehr oder weniger hemmungslos ausleben kann ... sondern dem Wohl der Allgemeinheit ...



wenn das doch mal jemand der Frau Merkel sagen würde ...

und den anderen Staatsoberhäuptern ...



