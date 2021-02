Montag, 08 Februar 2021 | 06.039

Die Menschen-rechte und ... Merkels Milchmädchen-rechnung ...

ständig ist die Rede von den Rechten der Menschen ...

von der Freiheit ... von der Würde ...



doch wenns drauf ankommt ... gilt nur brutalst mögliche Gewalt ...

das wäre eben rgend wie alternativlos ...



ständig ist die Rede vom Schutz der Menschen ...

von der Sicherheit ... vom Wohlergehen ...



doch wenns drauf ankommt ... gilt das immer nur für die Reichen ...

das läge irgend wie in der Natur der Sache ... bzw so einer Art Natur-gesetz ...



jetzt sagt Frau Merkel ...

pandemiebedingt sei das so genannte Bruttosozialprodukt um 5% zurückgegangen ...



das heißt praktisch ... 5% des Volks ... also die Obersten / die Reichen / die Mächtigen ...

haben nur noch 95% des Vermögens das sie vorherh hatten ..



das heißt ... dieses Minus kratzt sich berhaupt nicht ...

das sind für sie ganz normale Schwankungen ...



95% des Volkes haben nur noch 5% des Vermögens (...) das sie vorher hatten ...

und das sind dieses sprichwörtlichen zum Leben zu wenig zum Sterben zuviel ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre rats-europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







