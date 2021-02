Sonntag, 07 Februar 2021 | 05.038

Die Menschenrechte und ...

- der Schutz der Menschen und der Natur ...

wenn Frau Merkel an einer Konferenz teilnimmt ...

zumn Beispiel am 'One Planet Summit' ...



und da über ihre Bemühungen zum Schutz der biologischen Artenvielfalt plaudert ...

hat man den Eindruck ... sie nimmt bloß deshalb teil ...



damit niemand auf diue Idee kommt ...

da etwa halbwegs sinnvoll Beshlüsse zu fassen ...



Frau Merkel sagt dann zum Beispiel ...

wenn 'die Menschen' (???) jetzt nicht etwas gegen das Aussterben (...) unternehmen ...



dann werden die Schäden bald irreversibel sein ...

genau das sieht man aber bereits jetzt am geistigen Zustand der Bundeskanzlerin ...



zum Beispiel ... wenn sie sich dafür einsetzt ...

weltweit 30% der Land und Meeresflächen zu schützen ...



man stelle sich das illustriert vor ...

das Jugendamt macht 'Mutti' auf die völlige Verwahrlosung ihrer Kinder aufmerksam ...



und 'Mutti' antwortet ... ja okay Sie haben recht ...

ich werde dafür sorgen ... daß 30% der Interessen meiner Kinder gewahrt werden ...

