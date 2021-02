Samstag, 06 Februar 2021 | 05.037

Die Menschenrechte und ... die Afrikanischen Nachbarn ...

Europa und Afrika stehen vor vielen vielfältigen Herausforderungen ...

sagt die Frau Kanzlerin in ihrer unerschöpflichen Weisheit ...



jeder Erdteil für sich ...

vor allem aber ... wie könnte es bei Frau Merkel anders sein ... gemeinsam ...



denn keine Region kann den Kampf mit oder gar gegen die Elemente allein gewinnen ...

das ist wie mit 'auf Hoher See' und 'vor Hohem Gericht' ...



und das heißt ...

wenn man schneller zu einer Entscheidung kommen will ... muß man würfeln ...



denn professionelle oder gar halbwegs verantwortliche Politik gibts bei Frau Merkel nicht ...

hat sie nicht im Programm ... nicht mal auf dem Radar ...



sondern immer wieder nur 'gemeinsame' partnerschaftliche Zusammenarbeit ...

obwohl die Voraussetzungen dafür auch nicht andeutungsweise gegeben sind ...



also sowas wie Ordnung und Stabilität ...

Sicherheit und Entwicklung ...



und deshalb macht Angela Merkel das was sie am besten kann ...

nämlich regeln und regulieren was andere machen ... und das heißt auch das noch kaputt ...



eine Agenda 2063 hat die Afrikanische Union auf dem Programm ...

also sowas Ähnliches wie die Europäische Union ....



das heißt etwas ... wo man wie beim Brexit sobald es anfängt etwas zu werden ...

systematisch darauf hinarbeiten kann daß es nix wird ...



