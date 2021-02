Freitag, 05 Februar 2021 | 05.036

Die Menschenrechte und ... das Handeln der Staatsmacht ...

der Wert der Menschenrechte ist de facto noch geringer ...

als der Wert des Papiers auf dem sie gedruckt sind ...



denn objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß Frau Merkel zum Beispiel sich damit nicht mal ihren Arsch abwischt ...



Musterbeispiel ist ... wie Frau Merkel mit dieser Pandemie umgeht ...

die sie uns ins Land geholt hat ...



also nach dem Motto ... 'wenn ich nicht mal ein paar Viren hier reinholen darf ...

dann ist das nicht mein Land' ...



ständig finden diese Bund / Länder - Konferenzen statt ...

zur so genannten Eindämmung der Pandemie ...



in Wirklichkeit ist das nichts anderes als Öl ins Feuer gießen ...

eine Variante des 'das Kind mit dem Bad ausschütten' ...



seit Jahrzehnten wird keinerlei adäquate bzw sinnvolle Gesundheitspoltik gemacht ...

und dann hat man plötzlich Angst daß das Gesundheitssystem zusammenbrechen könnte ...



das ist praktisch ein Ausstieg aus der Gesundheitspolitik ...

der seine Fortsetzung findet im Atomausstieg und im Kohleausstieg etc ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Terroristen ... Nihilisten und sonstige Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







