Donnerstag, 04 Februar 2021 | 05.035

Die Menschenrechte und ... das Recht an und für sich ...

jeder Mesnch hat Rechte ... teils individuell ... teils kollektiv ...

individuell zum Beispiel ein Recht auf Corona ..

.

weil sich sonst nicht das Recht auf ein Homeoffice durch setzen läßt ...

oder das Recht ... jeden der einem zu nahe kommt anzuschnautzen ... gefälligst Abstand zu halten ...



dann hat man natürlich ein Recht darauf ... daß regelmäßig gelüftet wird ...

daß in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Tören von selbst geöffnet werden ...



daß jedem Bürger ein Impfangebot gemacht wird ...

sowie ... wenn Maskenpflicht besteht ... daß die Masken kostenlos zur Verfügung gestellt werden ...



jede Menge Rechte ...

soviel Rechte ... daß man vor lauter Rechten das Recht nicht mehr sieht ...



nämlich was das alles für ein hirnverbrannter Unsinn ist ...

der an den Ursachen geschweige den Folgen des Geschehens völlig vorbeigeht ...



*



der rat-lose Unions-Europäische Rat und ... der beratende Europarat ...



die Aufgaben des Europarats sind unter anderem ...

der gemeinsame Schutz und die Nutzung der Natur bzw der natürlichen Ressourcen ...



die Förderung gemeinsamer Interessen ...

sowie die endlose Diskussion statt zielführender Erörterung der eigentlichen Probleme ...



das ist immer wieder so ähnlich wie wenn bei einer Betriebsfeier o.ä. ...

ein paar Männer sich auf eine bestimmte Frau einigen ... die schleppen wir ab ...



ihr dann nochmal ganz lieb und unverdächtig gut zu essen und zu trinken geben ...

und sie im weiteren Verlauf des Abends rücksichtslos vergewaltigen ...



*



das Politische Konzert ...

die Deutschen und ... die Juden und andere Semisten und Antichristen ...



das Po-litische Thema ...

Migrantifa und Migration ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen