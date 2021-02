Mittwoch, 03 Februar 2021 | 05.034

Die Menschenrechte und ... die Rechtsradikalen ...

kann man Rechtsradikale und oder zum Beispiel Islamisten gewissermaßen bekehren ...

das heißt aus ihren Ideologien lösen ...



das fragen sich beharrlich maßgebende Publizisten ...

wie zum Beispiel die vom 'Zeit'-Magazin ...



aber auch sonstige Spezialisten ...

wie zum Beispiel der Sozialpädagoge Thomas Mücke ...



und sie merken nicht bzw wollen es natürlich nicht wahrhaben ...

daß sie da aus einer Mücke einen Elephanten machen ...



während sie gleichzeitig aus dem gerade so an sich noch überschaubaren ...

globalen ... also globusähnlichen Weltproblem einen Fliegenschiß machen ...



die einzig wichtige Frage unserer Zeit ist nicht ...

wie kann man wen auch immer aus irgend welchen Ideologien lösen ...



sondern wie kann Angela Merkel und Stephan Harbarth dazu kriegen ...

daß sie sich halbwegs an die Verfassung halten ...



damit steht und fällt die Lösung aller anderen Probleme ...

auch der regionalen und globalen ... !!!



post scriptum ... in diese Rubrik ...

also ... wie kann ein Mensch allein nur so viel Unsinn daherreden ...



gehört auch das Gespräch mit Thomas Auchter ...

Psychoanalytiker aus Aachen ...



zu der ebenfalls völlig unsinnigen Frage ...

warum streben Menschen nach Macht ... eher immer mehr als mal etwas weniger ?



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Nichthandeln und Zerfall ...







