Dienstag, 02 Februar 2021 | 05.033

Die Menschenrechte und ... der Rechtsstaat ...

Rechtsstaat ist wenn ...

die Staatsbediensteten auch die größte kriminelle Ungerechtigkeit ..



dem Staatsvolk ... den Bürgerinnen und Bürgern ... zumuten können / dürfen / sollen ...

die Beseitigung praktisch aller wesentlichen Rechte ...



das Recht auf Gesundheit ... das Recht auf Leben ... das Recht auf Freiheit ...

kurz gesagt ... die Menschheit an und für sich ...



und das dem Volk als Recht verkauft wird ... und das Volk sich das auch gefallen läßt ...

eben weil es gar nicht weiß ... daß das auch anders geht ...



wir ... das heißt meine Frau und ich ... haben unsere Kinder ...

zu selbständig denkenden und handelnden Menschen erzogen und herangebildet ...



mit dem Erfolg ... daß die sich als es drauf ankam gewehrt haben ...

und umgekehrt uns gezeigt haben ...



was Demokratie ist und wie man das macht ...

uns dazu erzogen haben ...



daß das mit dem Recht nur funktioniert wenn man es bekommt ...

wenn es zugestanden und respektiert wird ...



und genau das ist eben die Ursache der aktuellen Misere ...

daß an der Spitze des Staates eine Frau steht ... noch dazu Mutti genannt ...



die selbst keinerlei Bildung und Erziehung hat ...

die selbst keinerlei Wissen und Erfahrung hat ...



um auch nur andeutungsweise ein Gefühl dafür zu entwickeln ...

was das heißt ... Verantwortung nicht nur zu übernehmen sondern auch zu tragen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







