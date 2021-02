Montag, 01 Februar 2021 | 05.032

Die Menschenrechte und Wirecard ...

Wirecard gilt inzwischen als Musterbeispiel eines Unternehmens ...

das von Anfang an als globale Betrugsmaschine ausgedacht und angelegt ...



das heißt im Verfassungsrechtsdeutsch ...

als Einkommens und Gewerbebetrieb eingerichtet und ausgeübt wurde ...



zumindest theoretisch steht den Betreibern also statt einer Strafverfolgung ...

der Rechtsschutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbetriebs zu ...



was ja auch nur konsequent wäre ...

denn solche Vorgänge und Entwicklungen sind ja nur möglich ...



weil die offizielle gewaltengeteilte Politik ...

dazu einerseits die Vorlagen liefert ...



bzw diese Vorgänge und Entwicklungen nur mehr oder weniger schlecht gelungene Nachahmer sind ...

in jedem Falle aber spiegelbildlich die kriminellen politischen Originale abbilden ...



das heißt ... wenn man wirklich beispielsweise diesen Fall Wirecard aufarbeiten wollte

müßte man zunächst mal oder zumindest gleichzeitig oder noch besser statt dessen ...



den politischen Sumpf aufarbeiten ...

der wie bei Corona die eigentliche Ursache der ganzen Misere ist ...



und es nützt auch nicht wirklich was ...

wenn man ständig nach Schuldigen sucht und die zur Rechenschaft ziehen will ...



statt die Fehler auszumerzen ... die im System stecken ...

und endlich anzufangen ... professionell und verfassungsgemäß zu regieren ...



*



