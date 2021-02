Sonntag, 31 Januar 2021 | 04.031

Die Menschenrechte und ... TikTok ...

es ist zur Zeit modern ...

in den so genannten sozialen Medien so genannte Challenges durchzuführen ...



bei denen die Teilnehmer mehr oder weniger gefährliche Aktionen durchführen ...

und mitunter bei so einer Mutprobe aber auch sterben ...



wie gerade eben wieder eine Zehnjährige ...

die sich zu Hause mit einem Gürtel bewußtlos gewürgt hatte ...



im Rahmen einer Blackout Challenge oder auch Hanging Challenge ...

bei der sowas mit dem Smartphone gefilmt und praktisch live gleich verbreitet wird ...



obwohl noch lebend ins Krankenhaus gebracht ...

konnten die Ärzte den Hirntod nicht mehr verhindern ...



das heißt ... theoretisch bzw natürlich auch praktisch ...

hätte das Mädchen weiter am Leben erhalten werden können ...



das ist deshalb bemerkenswert ... weil genau diese Szene ...

an Zustand und Befinden ... Handeln und Verhalten unserer Spitzenpolitiker (m/w/d) erinnert ...



das heißt sie würgen sich ... selbst (!) ... in einen Zustand der Bewußtlosigkeit ...

machen trotzdem bzw dann erst recht immer weiter 'ihre' Politik ... wie sie das dann nennen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



die Deutschen und ... die Weltenbürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen