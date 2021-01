Samstag, 30 Januar 2021 | 04.030

Die Menschenrechte ... das menschlich Schreckliche ...

ständig finden irgend wo auf der Welt ...

irgend welche hochrangigen internationalen Konferenzen statt ...



auf denen überlegt wird ... was könnte Schreckliches auf die Menschheit zukommen ...

in 10 Jahren ... in 20 ... in 50 ...



und dann wird ständig weiter überlegt ... was machen wir dann wennns wirklich so weit kommt ...

was können wir uns noch Schrecklicheres einfallen lassen ...



um der Dinge letztlich doch Herr zu bleiben ... nach dem Prinzip ...

man kann den Teufel nur mit dem Beelzebub vertreiben ...



da wird seltsamerweise nie überlegt ... was können wir tun ...

damit es nicht nur zu solcher Art Existenzbedrohung nicht kommt ...



sondern damit diese tendenziell existenzvernichtende Entwicklung ...

endlich mal gestoppt ...



und wenn schon nicht umgekehrt ...

wenigstens auf ein Gleis nachhaltiger Entwicklung gelenkt wird ...



wenn schon keine Wende dann wenigstens auf einen Weg gebracht wird ...

mit dem Ziel ...



einer sinnvollen professionellen demokratischen und auch sonst verfassungsgemäßen Politik ...

bzw einem friedlichen und fairen Handeln und Verhalten verantwortlicher Politiker ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Wachstum und Entwicklung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen