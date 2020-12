Mittwoch, 02 Dezember 2020 | 49.337

Die Menschenrechte ... und Angela Merkel ...

über das Sandkorn im Auge Triers …

regen sich alle mehr oder weniger künstlich Betroffenen wahnsinnig auf …



und mobilisieren ihr ganzes schauspielerisches Talent …

um die pflichtmäßig verstandene bzw medial für wichtig gehaltene Betroffenheit vorzuspielen



über den Balken im Auge Berlins regt sich nicht dagegen niemand auf …

sondern der wird im Gegenteil noch als Baumaterial genutzt ...



mehr oder weniger hilflosen und verzweifelten Bürgern …

also denjenigen die Anspruch darauf haben …



deren ganze Existenzberechtigung gewissermaßen darin besteht …

halbwegs sinnvoll und vernünftig regiert zu werden …



wird vorgeworfen … daß sie eine verfügbare Technik wie so einen SUV …

gewissermaßen ‘sportlich’ (…) nutzen … um sie zu miß-brauchen ...



darum daß und wie Angela Merkel den gesamten Staat … die gesamte verfügbare Technik …

das gesamte verfügbare Wissen unserer Zeit … digitalisiert … Politik 4.0 ...



nicht nur für sich persönlich und privat … Macht und Karriere … Umgang und Wohlstand ...

und nicht nur für Sport und Spiel sondern zum Spaß (!!!) nutzt und mißbraucht …



regt sich niemand auf … sondern im Gegenteil … s.o. ...

das wird unwillkürlich übersehen … oder gar absichtlich ignoriert ...



da wird prompt wieder die Frage nach dem Sinn solcher Fahrzeuge gestellt ...

einem nichts anderes als eben vielseitig verwendbaren Allzweckfahrzeug …



daß Frau Merkel alle Möglichkeiten des Staates als öffentlichen Versorgungsbetrieb …

für ihre persönliche und private ‘Versorgung’ betrachtet und behandelt …



ist wieder so riesig … daß man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht …

wie der Volksmund sagt ...



daß sowas immer wieder passiert wie jetzt in Trier …

ist im Grunde genommen tat-sächlich unfaßbar schrecklich … das ist wohl wahr ...



aber es ist eben nicht das Problem ...

weil es Teil der Schöpfung / der Evolution / der un-willkürlich aktiven ‘Natur’ ist ...



wie ein Vulkan eben eine Zeitlang inaktiv ist …

irgend wann aktiv wird … und irgend wann ausbricht ...



sondern … das Problem ist … daß darauf nicht adäquat re-agiert wird …

als Ausdruck menschlicher Vernunft und Verstandes …



bzw daß darauf ganz bewußt und absichtlich ausdrücklich verzichtet wird ...

und das im Gegenteil als Geschäftsmodell mißbraucht wird ...



dieses scheinheilige fassungslose Betroffenheitsgehabe der politisch Verantwortlichen …

ist zum Kotzen nach dem Prinzip … man kann gar nicht soviel fressen wie man kotzen müßte



die Ursache … für den Zustand Deutschlands / Europas / der Welt …

liegt objektiv ohne Zweifel bei der Exekutive bzw Geschäftsführung ...



also bei denjenigen … die de facto und aktiv … ganz bewußt und willkürlich …

ebenso absichtlich wie absichtsvoll Handlung / Macht / Gewalt ausüben ...



die Schuld daran … muß man differenziert und digitalisiert sehen ...

das fängt schon damit an daß die Exekutive gewissermaßen zwischen zwei Polen steht ...

zwischen Legislative und Judikative …



also zwischen dem Eigentümer oder zumindest Inhaber des (Staats)Betriebes …

und dem Aufsichtsrat oder zumindest der Gesellschafterversammlung …



bzw also deren Vorsitzenden … und daß die glauben …

ihre Existenzberechtigung liege im Nicht(!)Handeln / im Nicht-aktiv-sein ...



bloß nicht der Exekutive auf die Füße treten ...

sondern immer schön die Vorteile genießen … diesen Nießbrauch …



die es hat … wenn man denen ‘dient’ die die Macht haben ...

statt dem Volk und dem Staat zu ‘dienen’ … den Menschen (!!!) und dem Recht !!!







