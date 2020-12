Mittwoch, 02 Dezember 2020 | 49.337

Die Menschenrechte und ... 'Eine Stadt unter Schock' ...

es ist wieder wie gehabt … die ‘üblichen Verantwortlichen’ äußern scheinheilig ihre ‘Betroffenheit’

obwohl direkt gar nicht betroffen … alles wieder nur Show ...



und diejenigen die direkt betroffen sind bzw vorher direkt betroffen waren …

denken gar nicht daran … sich betroffen oder auch nur zuständig zu fühlen ...



die üblichen Verantwortlichen … stehen natürlich wieder vor einem Rätsel …

obwohl alle Details bekannt sind und ständig in den Medien hin und her diskutiert werden ...



jetzt … wird im Dom gebetet … aber vorher die Verantwortlichen in Politik / Kirche / Recht …

‘recht’zeitig‘ ins Gebet zu nehmen’ … darauf wird aus persönlichem Interesse ständig verzichtet



jetzt … ist alles wieder ‘unfaßbar’ …

daß vor allem die so genannte Politik noch unfaßbarer ist … wird großzügig ignoriert ...



jetzt … also im Nachhinein … soll das Geschehene ‘auf-gearbeitet werden …

aber vorher das was konkret ansteht ab-zuarbeiten … daran denkt nach wie vor niemand …



vorher … was Sinnvolles und Vernünftiges zu tun …

seriös und verfassungsgemäß zu handeln …



daran wird nach wie vor nicht mal im Traum gedacht … offensichtlich wegen ...

dieser traumatischen Verletzungen durch die so genannte Politische Führung ...



es gäbe Anhaltspunkte für ein psychiatrisches Krankheitsbild …

die gibt es bei Frau Merkel auch … und trotzdem reagieren die Fachleute nicht ...



jetzt … sind plötzlich alle fassungslos …

aber vorher wird auch der größte Blödsinn von Frau Merkel mit Fassung getragen ...



jetzt … will man einen ‘Trauerort einrichten’ …

damit ‘die Menschen’ einen Ort zum trauernden Gedenken haben …



aber vorher die an sich vorhandenen Orte zu nutzen …

wo ‘die Menschen’ sich beschweren können …



vorher den eingerichteten und ausgeübten Staatsbetrieb verfassungsgemäß zu nutzen

und zu betreiben ... kommt nach wie vor nicht in Frage …



es gibt den weithin bekannten Begriff der ‘Unterlassenen Hilfeleistung …

die je nachdem mit mehr oder weniger schweren Strafen belegt ist …



die noch viel wichtigere ‘Unterlassene‘Politische’Leistung’ allgemein ...

bzw speziell die der Legislativen Volksvertretung und der Exekutiven Regierung …



sowie die der Judikativen Rechtsprechung …

wird dagegen weiterhin und ausdrücklich als Kavaliersdelikt angesehen ...



nicht nur ... daß es knackt und knackt im Gebälk …

sondern auch ... die Trümmer fallen bereits auf uns herab …



aber Frau Merkel ficht das alles nicht an … und niemand fürchtet sich davor ...

‘Brot und Spiele’ … bis auch der letzte Wellenbrecher zusammenbricht ...







