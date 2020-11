Samstag, 28 November 2020 | 48.333

Die Menschenrechte und ... Angela Merkel ...

auch wenn das natürlich niemand hören und sehen geschweige wahrhaben und glauben will ...

weil inzwischen praktisch Allen Horen und Sehen vergangen ist …



Angela Merkel ist die Fortsetzung der DDR mit anderen Mitteln …

genauer gesagt … sie hat als DDR die BRD ‘gefressen’ …



und die BRD lebt praktisch in (!) der DDR (…) allenfalls noch fort …

bzw ist dort natürlicher Teil des Verdauungsprozesses ...



so daß sie … die BRD … irgend wann in diesem sprichwörtlichen Sinne ‘hinten rauskommt …

und Frau Merkel dann allenfalls noch die Spülung betätigt ...



jetzt heißt es dauernd in diesen ebenso gleichgeschalteten wie hirnverbrannten Medien …

Angela Merkel sei kompromißlos …



natürlich ist sie kompromißlos … nämlich promiskuitiv …

sie geht mit jedem ins Bett … also ich meine bildet eine Regierung / einen Pakt / eine Union …



(oder auch nicht bzw brext it out) …

wie er/sie/es (m/w/d) grad kommt ...



und sie ist … typisch Physikerin … eine Kanibalgalaxie …

die frißt / verschlingt /schluckt …



alles was die politischen Gegebenheiten und Entwicklungen … Mittel und Kräfte …

in ihr Magnetfeld / ihr Einzugsgebiet spülen …



Politik ist für sie ein Spiel … wie sie immer wieder sagt …

eben wie Katz und Maus … ein gefräßiges Spiel ...



bis daraus das Festmahl wird … das Galadiner ...

das 'Dinner for One' ... nicht nur an Sylvester ...







