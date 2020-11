Freitag, 27 November 2020 | 48.332

Die Menchenrechte und ... der Rechtsstaat ...

sind praktisch und fast unvereinbare Gegensätze ...

denn die Menschenrechte betreffen …



wie der Name schon sagt …

die Rechte der Menschen …



der Rechtsstaat aber ist ... wie ebenfalls der Name schon sagt ...

das Recht des Staates …



und zwar des Staates in der Definition und Interpretation derjenigen …

die diesen Staat … und sei es gewaltengeteilt …



sich einrichten und ausüben … (für sich) aufbauen / herstellen / konstruieren …

und betreiben / steuern ... und vielleicht sogar führen … bzw eben regieren ...







