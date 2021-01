Donnerstag, 28 Januar 2021 | 04.028

Die Menschenrechte und ... die Flüchtlingsrechte ...

die heutige so genannte Flüchtlingspolitik ...

bzw alles was sich hinter Begriffen wie Migration und Integration versteckt ...



ist nichts anderes als die Fortsetzung der Kolonialpolitik mit anderen Mitteln ...

das heißt nicht weniger menschenrechtswidrig und ... naja ... tödlich !



im Grunde genommen steht man fassungslos vor der Tatsache ...

daß ausgerechnet eine Pfarrerstochter sich als Personifizierung der Unbarmherzigkeit geriert ...



was also nur mit ihrer sozialistischen Grundausbildung zu erklären ist ...

der Fortbildung durch ihren Lehrmeister und Ziehvater Helmut Kohl ...



das Boris Becker ähnliche Trainung mit Gerhard Schröder ...

sowie schließlich die Naivität des Bundesverfassungsgerichts ...



die den Menschen antreibende Kraft ist an sich die Angst ...

wer was besitzt hat Angst das zu verlieren ...



wer wenig hat hat Angst das Wenige zu verlieren ...

wer viel hat hat Angst das Viele zu verlieren ...



Albert Einstein sagte noch ... für die Technik gilt ...

Energie ergibt sich aus der Bewegung von Masse ...



für den Menschen gilt das Gegenteil ...

bloß nicht bewegen ... wer sich bewegt hat schon verloren ...



alle Menschen sind frei und gleich geboren ...

heißt es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ...



so'ne Art Allgemeine Relativitätstheorie ...

denn dann kommt gleich die Einschränkung ...



frei und gleich an Würde und Rechten ...

daraus folgt unter anderem ... frei heißt nicht unabhängig ...



niemand verliert die Angst ... etwas zu riskieren ...

wenn er eine verliehene oder erarbeitete Unabhängigkeit auch wirklich praktiziert ...



das ist so änlich wie mit dem acquired immune deficiency syndrome ... bloß umgekehrt ...

und darin liegt die Tragödie des Menschseins ...



*



das Politische Konzert ...

mit Pauken und Trompeten blasen die Fanfaren zum Untergang der Menschheit ...



der rat-lose Unions-Europäische Rat ...

ungefähr genau so ratlos wie der Europarat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







