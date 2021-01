Mittwoch, 27 Januar 2021 | 04.027

Die Menschenrechte und ... das Controlling ...

wenn die Starken an der Macht sind ...

und diese unkontrolliert ausüben ... ists schon schlimm ...



noch schlimmer ist nur ... wenn die Schwachen an die Macht kommen ...

und die unkontrolliert ausüben ...



an beiden Fällen zeigt sich ...

daß es im Prinzip ... ohne Radio Eriwan befragen zu müssen ...



nicht darauf ankommt ... wer an der Macht ist ...

sondern daß es auf diese dritte Komponente ankommt ...



nicht Schnüffeln und Kontrolle ...

sondern Beobachtung und Controlling ...



*



das Politische Buch ... Christoph Hickmann / Martin Knobbé / Veit Medick

und ein Team von 20 weiteren Autoren (m/w/d) ...



'Lockdown ...

Wie Deutschland in der Coronakrise (bisher) knapp der Katastrophe entkam' ...



das Team begibt sich auf die Suche nach Antworten auf bislang offene Fragen ...

aber es ist mehr eine Suche nach eben diesen Fragen ...



der Titel des Buches sollte daher wohl eher 'Show-down' heißen ...

denn was diese völlig idiotische Bundeskanzlerin hier versucht ...



ist nichts anderes als ein Kampf mit der Natur ...

den sie objektiv nicht gewinnen kann ...



den sie aber trotzdem versucht nach dem Motto ...

'wer kämpft kann verlieren ... wer nicht kämpft hat schon verloren' ...



Deutsche Verlags Anstalt München ...

www.penguinrandomhouse.de ...



*



das Gerichtshöfische Unions-Europa ...

das Bundesverfassungsgerichtliche Zentral-Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ... USA ... Kanada ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ist Wirtschaft ...

Nicht-Handeln und Ab-Wandeln ist Politik ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen