Donnerstag, 26 November 2020 | 48.331

Die Menschenrechte und ...

- der Menschen(Volks)VertreterPräsident

Lieber Wolfgang Schäuble … der Bundestag hat viel zu tun … klar ...

heute zum Beispiel debattiert er … wie man so sagt …



über die Gesundheitsversorgung … die Nachhaltige Entwicklung … die Patentgerichtsbarkeit …

über Friedenslösungen … und / oder über Haltung und Handel von und mit Wildtieren etc ...



eine bunte Mischung also … könnte man sagen … ‘Ein Kessel Buntes’ ... sagte man glaube ich …

auch schon mal … und der Präsident sitzt dabei und amusiert sich köstlich ...



über eine Veranstaltung … die allen Kontaktverboten und Massenzusammenkünften zum Trotz …

eigentlich nur zum Selbstzweck stattfindet und durchgezogen wird …



damit sich die Damen und Herren Abgeordneten medienwirksam präsentieren können …

und … naja … der Präsident eben seinen Spaß hat ...



laut Verfassung herrscht in diesem unserem Lande Demokratie bzw es herrscht also das Volk …

und insoweit wäre der VolksvertreterPräsident also an sich sowas wie König … wenn nicht Kaiser …



früher … als noch die Könige und Kaiser herrschten … haben die sich um die Interessen und Herausforderungen ihres Staates gekümmert sowie um die Bedürfnisse und Wünsche ihres Volkes …



das ging natürlich auch nicht immer so glatt … deswegen kam man ja irgend wann auf die Idee …

es sei vielleicht besser … wenn das Volk selbst sich um sich kümmert …



diese Entwicklung hat dann bekanntlich dazu geführt … daß eines wirklich schönen Tages

dann tatsächlich einer von diesen Kaisern und Königen …



stellvertretend für die anderen … zwar auch nicht alle aber doch die meisten …

was bereits so eine Art Übergang zum einem angeblichen Mehrheits-Recht war …



zum Volk gesagt hat … ‘Ihr wolltet doch immer die Demokratie … da habt Ihr sie’ …

und hat sie mit so einer Handbewegung dem Volk gewissermaßen hingeworfen ...



da jede Gemeinschaft irgend wen dann doch als Vor-sitzenden oder eben Prä-sidenten braucht …

wurden diese hinfort ‘gewählt’ … was man früher einfach durch Geburt wurde ...



gewissermaßen umgehend unverzüglich stellte sich dann aber heraus …

daß das Neue dann auch nicht ‘the yellow from the egg’ war ...



wahrscheinlich wäre kein Kaiser mehr auf die Idee gekommen … noch einen Weltkrieg vom Zaun

zu brechen … und ich nehme an … Sie wollen das natürlich auch nicht …



das entschuldigt aber nicht … daß Sie sich weder um die Bedürfnisse und Wünsche unseres Volkes ...

noch um die Interessen und Herausforderungen unseres Staates kümmern ...



geschweige um unsere Verpflichtungen in der globalen Gemeinschaft der Völker ...

oder gar um unsere Verantwortung in Sachen Natur ... Hauptstichwort Klima ...



ich grüße Sie zähneknirschend und in aller eventuell erforderlichen Hochachtung …

Ihne Ihrn … wie man als alter Frankfurter sagt ... Eugen Möller-Vogt ...







