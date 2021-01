Dienstag, 26 Januar 2021 | 04.026

Die Menschenrechte und ... die Gleichberechtigung ...

jetzt brüsten sie sich wieder ... weil Sonntag ist ...

also ich meine weils halt Frauen sind ...



mit dem so genannten 2. Führungspositionengesetz ...

weil das ein Meilenstein sei ... für mehr Frauen in Führungspositionen ...



bzw um den Frauenanteil in Führungspositionen deutlich zu erhöhen ...

soll es verbindliche bzw also gesetzliche Vorgaben geben ...



für die (freie) Wirtschaft ebenso ...

wie für den (gefängnis- wenn nicht zuchthaus-artigen) Öffentlichen Dienst ...



dazu haben sie wie gesagt einen Gesetzentwurf beschlossen ...

und eine kreative Werbeagentur hat auch gleich das passende Logo dazu erfunden ...



in Wirklichkeit ist das wiedermal nichts anderes als sozialistischer Dirigismus ...

der mit Politik für eine freie Martkwirtschaft nicht das Geringste zu tun hat ...



bzw ein typischer Fall von alles durch die Mühlen des Unverständnisses drehen ...

oder wo vorhanden gar einen Hochleistungsmixer ...



und was dabei herauskommt ist dann so ein Unsinn...

erkenntnismäßig also das Gegenteil von professioneller verfassungsgemäßer Politik ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen