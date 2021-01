Montag, 25 Januar 2021 | 04.025

Die Menschen Rechte und ... die Kultur des Arbeitsmarkts ...

bekanntlich haben wir Marktwirtschaft ... deshalb haben wir zum Beispiel den Automarkt etc ...

den Drogenmarkt / den Wochenmarkt / den Supermarkt / den Jahr(es)markt / den Weihnachtsmarkt etc ...



inclusive der 'Wirtschaft Am Markt' ...

wo die Leute gleich ihren Verdienst versaufen oder ihren Kummer im Kümmel ersaufen können ...



wenn jemand glaubt er hätte ein Produkt das sich verkaufen läßt ...

dann bringt er es auf den Markt ...



und wenn jemand glaubt ... er könnte ein paar Leute beschäftigen ...

mit der Herstellung oder dem Vertrieb seiner Produkte ...



dann geht er auch damit auf den Markt ...

so entsteht der so genannte Arbeitsmarkt ...



Jahrtausende ... seit Menschengedenken ...

hat das so mehr schlecht als recht aber immerhin funktioniert ...



bis jemand kam ('der das nicht wußte') ... und gesagt hat ...

'ist doch klar daß das nicht funktioniert ... da muß man Politik machen' ...



und prompt meldeten sich auch Leute ... die schon in der Schule auf die Frage ...

was willst Du denn mal beruflich machen ... gesagt haben ... irgend was mit Politik ...



und auf die Frage ... das ist so allgemein ... gehts auch etwas spezieller ...

ja ... irgend was Soziales ... oder so ...



so ungefähr muß man sich den Werdegang von Leuten vorstellen ...

die dann später in eine Partei gehen ...



um auf die erstbeste Gelegenheit zu warten ...

um ... beispielsweise ... Bundesarbeitsminister zu werden ...



während das Volk immer noch darauf wartet ... daß mal jemand kommt ...

der eine halbwegs sinnvolle Arbeitsmarktpolitik macht ...



es ist unfaßbar ... daß das politische Geschäft von Leuten bestimmt wird ...

die kaum bis drei zählen geschweige das Alphabet durchbuchstabieren können ...



die nicht mal die kleinsten Politischen Aufgaben lösen können ...

wie beispielsweise daß Obdachlosen angemessene Unterkunft gewährt wird ...



aber ständig von den großen Herausforderungen reden ...

von Politik für Deutschland / für Europa ... von Weltpolitik und gar vom Weltraum ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die Portugiesen mit ihrer Unions-Europäischen Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







