Sonntag, 24 Januar 2021 | 03.024

Diue Menschenrechte und ... der Glaube ... weil Sonntag ist

diese Bundesrepublik Deutschland ist einzigartig ...

was natürlich klar ist ... denn jeder Staat ist auf seine Weise einzigartig ...



zu den Herausstellungsmerkmalen dieser Republik gehört ...

daß es hier keinen verantwortlichen Politiker geschweige Minister gibt ...



der sich mit Religion und Kirche beschäftigt ...

mit Konfession oder Weltanschauung ...



das Volk wird von dieser völlig hirnverbrannten Regierung ...

also doppelt im Stich gelassen ...



es kriegt keine hinreichende Bildung bzw also Wissen vermittelt ...

und niemand führt und leitet es seinen Sinnesnöten bzw im Glauben ...



für eine evangelische Pfarrerstochter wäre es doch 'DIE' (!!!) Chance gewesen ...

als Bundeskanzlerin auch den Vorsitz in der EKD zu übernehmen ...



und entsprechend auch mal Richtlinien für den Glauben zu bestimmen ...

und die Verantwortung dafür zu tragen ... und so ...



aber nein ... dieser Augabe hat sie sich geneu so verweigert ...

wie die Richtlinien für >Politik zu bestimmen ... und so weiter ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







