Freitag, 22 Januar 2021 | 03.022

Die Menschenrechte ... Aids ...

- mal was anderes als immer nur Corona ...

'jetzt kommt es auf jeden Einzelnen an ...

durch sein Handeln und Verhalten sich und andere zu schützen' ...



solche und andere ähnliche blöden Sprüche kommen jetzt ständig ...

von der Spitzen-Frau Kanzlerin und anderen Politikern knapp unter der Spitze ...



in der Hand die Spritze ... und im Kopf Stroh ...

das Volk wird seines Lebens nicht mehr froh ...



als wäre Corona sowas wie Aids ... man zieht einfach ein ver.(hüter)di drüber ...

und scon sinken die Infektionszahlen und sterben braucht auch niemand mehr ...



immer wenn nicht mehr zu verheimlichen ist ...

daß völlig unfähige nichtsnutzige idiotische ktiminelle Politiker was verbockt haben ...



soll das Volk sich so verhalten ...

daß es doch irgend wie weitergeht ...



laut Verfassung ist der Schutz der Menschen ...

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ...



wann halten sich die maßgebenden Politiker ...

endlich mal an diese erste wichtigste vornehmste ihrer Pflicht en ???



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und die Antisemisten und sontige Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







