Mittwoch, 20 Januar 2021 | 03.020

Die Menschenrechte ... Albert Einstein ...

die Menschenrechte … das ist so ähnlich wie Relative um nicht zu sagen Graue Theorie …

allgemein … und im Einzelfall nochmal ganz speziell ...



die Menschen sind nicht gleich … aber ihre Rechte …

heißt es … in der Theorie …



in der Praxis ist es aber genau umgekehrt … die Rechte sind zwar gleich …

ihre Anwendung ist aber völlig ungleich … um nicht zu sagen ungerecht …



sie ist praktisch von Richter zu Richter (m/w/d) nterschiedlich …

von Gericht zu Gericht … von Instanz zu Instanz …



vom Bundesverfassungsgericht ganz zu schweigen …

und zwar je nach … und eben nicht etwa unabhängig (!) …



von Herkunft und Geschlecht oder gar Religion … oder sonstigem kulturellen und sozialen und körperlich geistig seelisch psychsischen bzw also gesundheitlichen etc Status ...



und die Behauptung … die Menschenrechte seien das Fundament für ein friedliches und gerechtes (???) Zusammenleben …



bzw das Mittel … Willkür und Unrecht Grenzen zu setzen ...

ist eine eklatante Irreführung und geradezu paranoide Lüge ...



*



das Politische Buch ... Steven Levitzki und Daniel Ziblatt ...

'Wie Demokratien sterben' ...



die beiden Harvard-Professoren haben in ihrem vor zweieinhalb Jahren bei DVA erschienenen Buch ...

die Mechanismen beschrieben ... die Demokratien in Bedrängnis bringen können ...



die aktuelle Entwicklung in den USA bezeichnen die Aurtoren ...

als den für die USA dramatischsten innenpolitischen Moment der vergangenen 150 Jahre ...



Deutsche Verlags Anstalt München ...

www.penguinrandomhouse.de ...



*



das Gerichtshöfische Unions-Europa ...

das Bundesverfassungsgerichtliche Zentral-Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Unterlassung und Krise ...







