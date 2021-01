Dienstag, 19 Januar 2021 | 03.019

Die Menschenrechte ... und die Bürgerrechte ...

eigentlich geht es dabei ja nicht um bestimmte Rechte ...

sondern um 'gleiche' Rechte ...



als un-gerecht wird nicht unbedingt empfunden ... wenn jemand was 'hat was ein anderer nicht hat ...

sondern wenn jemand was 'darf' was ei anderer nicht darf ...'



obwohl doch ... so ist das natürliche Empfinden ...

alle Menschen von Natur aus gleich sind ...



de facto ist es aber so ...

alle Menschen sind gleich ... manche sind aber gleicher ...



Zivilisation und Kultur haben es bis heute nicht vermocht ...

diese Ungleichheit aus-zu-gleichen geschweige auszubalancieren ...



was zum Teil in der Sache selbst begründet ist ...

weil die Fähigkeit und der Wille sich zu wehren ... unterschiedlich ausgeprägt sind ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und Gewaltberechtigung ...







