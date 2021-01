Montag, 18 Januar 2021 | 03.018

Die Menschenrechte ... der Politische Film ...

das ist wenn Du siehst was da abläuft auf der Politischen Bühne ...



besser gesagt vielleicht was Du da siehst auf der Leinwand ...

und denkst ... ja bin ich denn im falschen Film ...



da wird zum Beispiel von Frau merkel dauernd verlangt und erwartet ...

daß sie 'handelt' ...



das ist aber genau das ... was sie doch gar nicht kann ...

weil sie das nie gelernt und sich auch ohn the Job nicht angeeignet hat ...



man kann nunmal von einer Betriebsnudel nicht ernsthaft erwarten ...

daß sie halbwegs sinnvoll und professionell verantwortlich politisch handelt ...



insofern weiß man dann auch wieder nicht ...

wer und oder was nun eigentlich verrückter isdt ...



daß Frau Merkel hartnäckig an ihrem Sessel klebt ...

obwohl sie selbst das Gefühl hat daß sie damit überfordert ist ...



deshalb sagt sie ja dauernd ... das müssen wir gemeinsam machen ...

bzw läßt andere machen und will das dann nur ein bißchen regeln und regulieren ...



oder diejenigen ... die dauernd verlangen ...

Frau Merkel müsse endlich handeln ... (???) ...



obwohl doch inzwischen hinreichend bewiesen ist ...

daß das ein Ding der Unmöglichkeit ist ...



und eine unmögliche Leistung kann und darf nach Recht und Gesetz nicht verlangt werden ...

da sind sich Recht und Gesetz sogar mal einig ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... die Unions-Europäische Ratspräsidentschaft der Portugiesen / Slowenen / Franzosen ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







