Sonntag, 17 Januar 2021 | 02.017

Die Menschenrechte und ... die Species 'Politiker' ...

jeder von Natur aus halbwegs normale Mensch atrebt danach ...

dieses 'halbwegs' zu verbessern wenn nicht zu vervollkommnen ...



das heißt er strebt nach einem gesunden Geist in einem gesunden Körper ...

mens sana in corpore sano ... man könnte sagen ein Mensch wie 'die Hälfte plus 1' ...



versucht durch körperliche Ertüchtigung und geistiges Trainung ...

eine Art seelisches Gleicggewicht herzustellen ... und Gutes zu tun ...



de facto gibt es aber nunmal in Gottes großem Tiergarten auch Menschen ...

die zwar auch vom Ausgangspunkt her zunächst 'halbwegs normal' sind ...



die aber nicht im Sinn haben ... sich zu verbessern und Gutes zu tun ...

sondern die beschließen ... Politiker zu werden ...



das heißt ... die gerade ihre Unvollkommenheit ...

man könnte sagen Menschen von der Art 'die Hälfte minus 1' ...



die gerade ihr Unwissen / ihre Unerzogenheit / ihre Ungezogenheit / ihre Unkultur ...

zu kultivieren versuchen ... um damit Böses zu tun ...



das heißt ... ohne Rücksicht auf Opfer und Verluste ...

ihre persönlichen wenn nicht privaten Interessen nach Belieben und Willkür durchzusetzen ...



und sich davon auch durch nichts abbringen lassen ...

was noch was mit Vernunft und Verstand ...Logik und Evidenz zu tun hat ...



mit Recht und Ordnung ... Transparenz und Toleranz ...

oder wenigstens etwas Einsichtigkeit und Fairness ...



daß die sich darin auch durch nichts irremachen lassen ...

sieht man daran ... daß immer wieder hartnäckig irgend welche Ziele aufgestellt werden ...



und dem Volk irgend was gaaanz Tolles oder wenigstens halbwegs Seriöses vorgegaukelt wird ...

obwohl von vornherein feststeht ...



daß diese Ziele auf dem vorgesehenen Weg mit den vorhandenen Mitteln ...

gar nicht erreicht werden können ...



ein Musterbeispiel dafür ist das bzw inzwischen muß man sagen sind 'die' so genannten Klimaziele

bei denen es schon nicht mehr darum geht ...



die Erderwärmung zu vermeiden ... sondern sie zu begrenzen ...

also eien an sich und in sich eigen-dynamischen Vorgang zu 'begrenzen' (???) ...



auf 1.5 oder maximal 2 Grad Celsius ... und das nennen sie dann auch noch ein 'ambitioniertes' Ziel

was ungefähr so ambitioniert ist ...



als würde ein Bankräuber sich vornehmen ... einen bestimmten Safe ...

innerhalb von 1.5 oder maximal zwei Stunden zu öffnen ...



was diese Damen und Herren Politiker einfach nicht wahrhaben wollen ...

vor allem die Physiker unter ihnen ...



ist daß man die Naturgesetze auch mit aller gewaltengeteilten Macht nicht außer Kraft setzen kann

und daß man das Naturrecht nicht ungestraft brechen kann ...



egal wie rücksichtslos und brutal man sich über die Opfer und Verluste hinwegsetzt ...

und inzwischen praktisch die gesamte Menschheit mit einem Knopfdruck ...



moderner ausgedrückt mit einem Klick beseitigen kann ...

'endgültig löschen kann ...



wenn man beispielsweise zu einem bestimmten Termin in New York sein muß ...

und dieses 'Ziel' zunächst auch bequem mit dem Dampfer erreichen könnte ...



bei Verspätung dann aber feststeht ...

daß das mit dem Dampfer nicht mehr zu schaffen ist ...



dann hilft es eben nicht ... trotzig docvh den Dampfer zu nehmen ...

und ständig irgend welche Zwischenziele festzulegen ...



sondern dann muß man eben das Flugzeug nehmen ...

und nur derart konsequente Lösungen helfen auch bei Klima / Corona / Krieg etc ...



mit anderen Worten ... selbst diese Detail- und Etappen Ziele ...

lassen sich nur erreichen ...



wenn wenigstens gleichzeitig die verfassungsmäßigen Ziele ...

wenigstens angepackt und angestrebt werden ... s. der Weg ist das Ziel ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen