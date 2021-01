Samstag, 16 Januar 2021 | 02.016

Die Menschenrechte und ... das Perverse ...

gibt es eigentlich etwas Verrückteres ??

etwas regelrecht Abartiges und Abwegiges ... Widernatürliches und Perverses ...



man geht nicht mehr ins Theater oder in die Oper ...

man geht nicht mehr ins Schauspiel oder ins Konzert ...



sondern sieht und hört digital und zeitversetzt ...

auf arte oder rbb ... ARD oder ZDF ... oder so ...



was die Akteure im gewohnten Rahmen ...

also in diesen Riersenkonzertsälen wegen der Akustik ...



mehr oder weniger für sich selbst zelebrieren...

vor leeren Zuschuaerrängen ...



man geht auch nicht mehr zum Gottesdienst ...

in dieser Riesen Kirchen Dome Tempel Moscheen Synagogen etc ...



sondern betet mehr oder weniger für und vor sich selbst dahin heimlich still und leise zu Hause ...

wenns geht noch unter der Bettdecke ... wegen des Datenschutzes ... man weiß ja nie ...



und dann gibt es immer noch unverbesserliche Phantasten ...

die glauben daß das alles mal ein Ende haben wird ...



Oustekuchen ... eher werden zweie daraus ...

die dann 'die Menschen' in die Zange nehmen ...



vielleicht am einen Ende die Chinesen ... am anderen die Russen ...

die üben ja auch dauern Menschen vergiften ...



und ebenso unberührt wie ungerührt treiben die üblichen Kriminellen ihr Unwesen ...

in ihren Kanzleramts / Reichtstags und Gerichts Palästen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ...

und sonstige Antichristen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Bildzeitung und Verwahrlosung ...







