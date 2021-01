Freitag, 15 Januar 2021 | 02.015

Die Menschenrechte und ... der Wandel





es gab mal eine Zeit … da hat man geglaubt an ‘Wandel durch Handel‘ ...

bis man gemerkt hat …



ein Wandel tritt tatsächlich ein … aber nicht im Sinne des Erfinders ...

sondern der Partner entwickelt den Wandel nach eignen Vorstellungen und Bedürfnissen …



das ist wie wenn zwei Parteien nach langem Hin und Her …

endlich in einem an sich bestimmten Fall einen Vergleich schließen …



der Vergleich aber eigentlich nur möglich wird …

weil sich die Dinge inzwischen derart verändert haben ...



daß jede Partei das Ergebnis des Vergleichs intern auf eine Weise verarbeitet …

die mit dem ursprünglichen Anlaß für den Streit gar nichts mehr zu tun hat ...



hier hat sich also zum passiven Wandel ein Wechsel gesellt … ein Perspektivewechsel …

der sich im Gegensatz zum Wandel als dynamisches Element aktiv steuern läßt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und sonstige Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







