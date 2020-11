Samstag, 14 November 2020 | 46.319

Die Menschenrechte und ... der kleine Unterschied ...

Frage … an Radio Eriwan …

gibt es einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren ?



Antwort … im Prinzip ja ...

aber eine bestimmte species Mensch … so genannte Politiker (m/w/d) …



versuchen alles … um diese Unterschiede zu verwischen …

statt sie zu erkennen und zu achten … zu pflegen und zu kultivieren ...



versuchen wirklich alles … um dieses Wunder von Mensch …

in seiner geistig seelisch psychisch feinsinnig körperlichen Veranlagung und Verfassung …



noch unter das wenn auch natürliche Niveau der schlimmsten Tiere und Bestien zu drücken …

indem sie sich zunächst selbst völlig entmenschlichen ...



sich praktisch aller natürlichen Regungen entkleiden …

und in der Art von automatischen Waffen bzw Maschinengewehren …



wie auf einem anderen Stern nur noch im Wege Künstlicher Intelligenz …

agieren und re-agieren … was sie dann ‘re-gieren’ nennen ...



zur Erläuterung …

nur mal so als Beispiel …



wenn ein Tiger eine Tigerin trifft … die er gern mal vernaschen würde …

dann weiß er … er darf nicht einfach so über die herfallen …



sondern er muß artig fragen …

was Tiger und auch andere Tiere mit Schnuppern machen …



und dann signalisiert ihm die Dame … ob er darf oder nicht …

das ist die Sprache … mit der die sich verstehen ...



und wenn er nicht darf … dann wendet er sich eben gelangweilt ab und sagt (sich) …

na dann such ich mir eben eine andere ...



und wenn er nicht darf … und es trotzdem versucht …

kann das böse enden … für ihn …



ich sehe schon … es gibt anscheinend doch erhebliche Unterschiede zwischen Mensch und Tier

also nochmal zurück … alles auf Anfang .,..



‘wenn ein Tiger eine Tigerin trifft’ ... dann schnuppert er … wegen der Sprache ...

das heißt er fragt höflich an … hallo hättest Du vielleicht auch grad Lust … oder so …



und wenn ja … dann kann es ja gleich losgehen …

dann ist das fast so wie bei den Menschen eben auch ...



aber eben nur fast … denn trifft ein Mann eine Frau … dann fragt er eben nicht …

geschweige zartfühlend schnuppernd und höflich interessiert ...



sondern er sagt … ‘ich kanns mir ja nicht durch Rippen schwitzen’ …

oder was Männer da so für Sprüche drauf haben … und fällt über sie her …



und schlimmstenfalls muß die Frau anschließend erst ins Krankenhaus … dann zur Polizei …

und schließlich zum Gericht …



wo dann über mehrere Jahre und Instanzen hinweg bis zum Bundesverfassungsgericht …

auch wiederum wie bei den Politikern sich Leute …



so genannte Richter (m/w/d) … die ebenfalls von Tuten und Blasen keine Ahnung haben …

damit beschäftigen … sich zu beschäftigen ...



das heißt … sich irgend eine völlig unmaßgebliche Meinung zu bilden …

und daraus dann ein sogenanntes Urteil zu fällen …



das den Beteiligten … um die es ja eigentlich geht … in der Regel gar nicht gerecht wird …

auch wenn es ausdrücklich im Namen der Gerechtigkeit gesprochen wird …



genauer gesagt … ‘Im Namen des Volkes’ …

womit wir dann also genau wieder beim Thema gelandet sind …



denn wie das Volk von so genannten Politikern und Richtern vergewaltigt wird ...

das spottet jeder Beschreibung ...



mit anderen Worten … es geht hier an sich darum …

die Beziehungen zwischen Mann und Frau endlich so zu kultivieren …



daß das wenigstens halbwegs so funktioniert wie bei den Tieren …

beispielsweise also bei den Tigern …



was grundsätzlich ja durchaus möglich wäre ...

weil auch Menschen eine Sprache haben ... mit der eine solche Verständigung möglich wäre ...



statt dessen ist dauernd von der Politischen Kultur oder gar von der Rechtskultur die Rede …

obwohl doch längst klar ist ...



daß der Weg zwar das Ziel ist … das ist und bleibt durchaus richtig ...

aber der so genannte ‘Rechtsweg’ weder ein Weg ist … noch ein Ziel hat …



was sich objektiv daran zeigt … daß er ja offiziell irgend wann ‘erschöpft ist’

offensichtlich in jeder Beziehung …



die so genannten üblichen Verantwortlichen verweigern den Menschen die Kultur …

sie weigern sich regelrecht … die Beziehungen der Menschen zu kultivieren …



apropos Viren …

naja … das ist dann vielleicht doch ein anderes Thema ...







