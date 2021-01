Donnerstag, 14 Januar 2021 | 02.014

Die Menschenrechte und ... das Ganze ...

man kann alles machen … wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind ..

wegen der dreifaltigen Dreieinigkeit ... bzw aller guten Dinge sind immer drei ...



und das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile …

‘das Ganze’ sind dann also eigentlich vier ...



was auch immer man macht macht …

es muß nachhaltig sein … quantitativ substanziell gleichbleibend ...



es muß werthaltig sein … qualitativ anspruchsvoll herausfordernd ...

es muß gerecht sein … ausgeglichen ausbalanciert … gleichberechtigt gleichbehandelt …



Entwicklung und Evolution bestehen also aus ...

Nachhaltigkeit ... Wertigkeit ... Gerechtigkeit ...



dem entsprechen in etwa die Leistungen des deutschen Volkes …

unabhängig vom Versagen seiner politischen Führungen …



das ist schon so seit Kaisers Zeiten … seit Goethe und Schiller … Kant und Kleist …

Beethoven und Mozart … Humboldt und Einstein … et al ...



vielleicht seit Martin Luther …

oder seit Friedrich oder Otto oder Karl … dem Ersten oder Großen oder so...



also eben seit den Anfängen … seit sich zum erstenmal … sowas wie deutsche Sprache …

deutsches Bewußtsein / deutsches Volk / deutsches Wesen eben entwickelt hat ...



diese bisher kontinuierliche und positive Entwicklung …

ist nun durch eine völlig unterentwickelte unqualifizierte ungebildete …



ebenso unerzogene wie ungezogene Staats-Chefin unterbrochen …

wenn nicht umgekehrt worden ...



*



das Politische Konzert ...

der Rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Antichristen ...

das Po-litische Thema ...Migrantifa und Migration ...







