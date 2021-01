Mittwoch, 13 Januar 2021 | 02.013

Die Menschenrechte und ... das Politische Buch ...

Jean Ziegler ... Die Schande Europas ...

Von Flüchtlingen und Menschenrechten ...



jeanZiegler ist in die Höhle des Löwen gegangen ...

und hat im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gearbeitet ...



als Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrates ...

hat er den unmittelbaren Kontakt gesucht ...



und schildert seine Begegnungen mit den Flüchtlingen und ihren Leidenswegen ...

aber auch mit den vielen engagierten und mutigen Helfern vor Ort ...



den Hilfsorganisationen wie medico international oder Pro Asyl ...

Menschenrechtsaktivisten ... Rechtsanwälten ... Offiziellen ...



er zeigt auf ... wie soll man sagen ... was Sache ist ...

und daß das was von verantwortlicher Seite unternommen wird ...



der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein ist ...

der die Zustände eher noch verschlimmert als verbessert geschweige löst ...



entstanden ist eine Anklage ... ein eindringlicher Appell ...

an die zuständigen Politiker in Brüssel und andere Verantwortliche z.B. in den Medien ...



dieser grausamen unmenschlichen Realität ein Ende zu machen ...

weil eine Schande ist ... für Europa ... für die Welt ...



C. Bertelsmann Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe München ...

www.cbertelsmann-verlag.de ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Handeln und Wandeln ... Nicht Handeln und trotzdem Wandeln ... vor allem Schlafwandeln ...







