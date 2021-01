Dienstag, 12 Januar 2021 | 02.012

Die Menschenrechte und ... die Sozialdemokratie ...

immer wieder geistert der Satz durch die politische Landschaft …

‚weche Aufgaben hat die (so genannte) Sozialdemokratie‘ ...



dabei ist schon dieser Begriff an sich ein Unding …

denn demokratisch ist ja praktisch ein Synonym für sozial ...



das heißt … wenn jemand demokratisch handelt und sich verhält …

dann ist er automatisch auch sozial …



bzw umgekehrt kann jemand durchaus sozial handeln und sich verhalten …

ohne deswegen Demokrat zu sein … sozial handeln kann jeder … sogar national ...



de facto gibt es nunmal … gewissermaßen aus einem Mißverständnis heraus …

die so genannte Sozialdemokratische Paqrtei Deutschlands ...



und insofern stellt sich natürlich auch die Frage …

‘was machen wir nun eigentlich‘ ? …



fast könnte man sagen …

wem Gott eine Partei schenkt … dem schenkt er auch eine Aufgabe ...



aber wir wissen schon …

daß das mit der Übermittlung der göttlichen Weisheiten so eine Sache ist …



weil sie eben nicht digitalisiert einfach per App runtergeladen werden können …

sondern nach wie vor per Götterboten überbracht werden ...



und diese Technik ist ziemlich störungsanfällig bzw bleibt oft irgend wo hängen …

unter anderem zum Beispiel im Hofbräuhaus ...



dazu kommt … daß den göttlichen Weisheiten gewisse Grundregeln der Logik

nicht fremd sind … der Weisheit der Sozialdemokraten aber schon …



zum Beispiel … ständig tönt es von Seiten der CDU wie der SPD …

‘unsere‘ Werte seien bedroht und ‘wir‘ müßten sie entschlossen verteidigen ...



offensichtlich gelingt das der stärksten Partei alleine aber nicht …

es läge also in der Natur der Sache … bzw eben der Logik …



daß die zweitstärkste Partei dann sagt …

okay … wir müssen zusammenhalten … solidarisch und so … und denen helfen ...



statt dessen versucht die SPD mit allen möglichen Tricks immer wieder selbst

an die Regierung zu kommen … genauer gesagt einfach und un-bedingt an die Macht …



und alles Mögliche zu machen … bloß nicht unsere Werte verteidigen …

und dann wundert man sich … daß diese Werte sich immer mehr verflüchtigen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... oh Gott ...







