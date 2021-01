Montag, 11 Januar 2021 | 02.011

Die Menschenrechte und ... die Solidarität ...

unter Solidarität versteht man im allgemeinen die wechselseitige bzw gegenseitige Verbundenheit

der Mitglieder einer Gemeinschaft …



sowohl individuell … also im Sinne einer für alle bzw alle für einen ...

als auch kollektiv … also im Sinne der Förderung der Gemeinschaft als solcher …



sowie schließlich auch im Sinne der Förderung der Interessen der Gemeinschaft …

bzw gemeinschaftlicher Angelegenheiten / Projekte / Sachen / Unternehmen / Ziele …



Frau Merkel zum Beispiel … will immer alles ‚gemeinsam‘ machen … also solidarisch …

und beklagt dann … wenn das nicht so klappt wie sie sich das vorgestellt hat …



daß ‘die anderen‘ ja nicht mitziehen …

typisch ‘Schuld sind immer die asnderen‘ …



umgekehrt beklagen dann bei ‘den anderen‘ diejenigen … die an sich mitziehen …

daß ‘nicht alle‘ mitziehen …



und sehen darin eine beharrliche egoistische Weigerung … bestimmte Regeln zu befolgen …

bzw gar einen Egoismus … der ebenso ungehemmt wie unkontrolliert zutage tritt …



bzw gar einen Mißbrauch der Freiheit …

und das ist natürlich geradezu pervers …



nach unserer Verfassung trägt Frau Merkel die Verantwortung dafür …

daß sie Richtlinien bestimmt …



die unter anderem eben diese Freiheit sichern sollen …

und zwar natürlich ebenso individuelll die Freiheit des Einzelnen …



wie kollektiv … also die Freiheit aller …

inclusive Schutz der Gesundheit und des Lebens … individuell wie aller … etc etc ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß Frau Merkel diesem verfassungsmäßigen Auftrag nicht nachkommt …



ganz einfach deswegen … weil sie das gar nicht auf ihrem Radar hat …

bzw also ganz bewußt gar nicht anstrebt bzw als Aufgabe / Auftrag ansieht ...



das ist so … ist aber nicht das Problem …

das Problem ist der ungehemmte Egoismus dieser mittleren Gruppe ...



die … etwas volkstümlich ausgedrückt …

nach unten treten und nach oben buckeln …



die sich an die Regeln halten … weil sie irgend wie davon profitieren …

und sich gegenüber denjenigen … die gerade im Interesse der Gemeinschaft …



Grundwerte und Grundrechte verteidigen ...

als Oberaufsehen aufspielen wollen ...



und dadurch denjenigen oben … die ihre Pflichten nicht wahrnehmen !!! …

in die Hände spielen ...



statt eben umgekehrt ihre Aktivitäten darauf zu richten …

denjenigen oben auf die Sprünge zu helfen …



seit Menschengedenken ist das nun so … ganz allgemein …

bzw speziell seit der so genannten Wiedervereingung ...



seit der Verkündung unserer aktuellen Verfassung …

seit dem Ende des Ersten Weltkriegs bzw der Verkündung der Demokratie …



im Grunde genommen seit Christi Geburt und natürlich auch schon davor …

seit Hammurapi und auch da schon davor ...…



mit anderen Worten … solange diese Klugscheißer der mittleren Schicht …

nicht ihre Verantwortung wahrnehmen und die oben treten / die unten in Schutz nehmen …



wird sich wohl kaum etwas daran ändern …

daß die Lockdowns und Shutdowns etc immer wieder in die Verlängerung gehen …



der Virus wird sich von diesem Affentheater jedenfalls nicht beeindrucken lassen ..

bevor er nicht alles was ihm über den Weg läuft dahingerafft hat ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... die Europäische Ratspräsidentschaft der Portugiesen / Slowenen / Franzosen ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







