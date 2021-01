Sonntag, 10 Januar 2021 | 01.010

Die Menschenrechte und ... der Weihnachtsmann ...

Frau Merkel betont ständig …

sie glaube an bzw vertraue den Wissenschaftlern …



die das alles so schön erklären … wie das ist mit Corona …

und was man dagegen tun müsse …



das mag ja vielleicht alles sogar richtig so sein …

aus der Sicht professioneller an ihren eigenen Interessen orientierter Wissenschaftler (…) ...



aber die entscheidende Frage ist doch …

was hat dieser ganze Unsinn mit professioneller verfassungsgemäßer Politik zu tun ???



tagtäglich werden Kinder geboren …

die dann ein paar Jahre an den Weihnachtsmann glauben ...



bis zu jenem Tag … an dem der Vater beim anschließenden Festessen wieder fragt …

na wie fandet ihr diesmal den Weihnachtsmann ...



und die inzwischen evtl sechsjährigen Kinder sagen …

ach Papa das warst Du doch …



mit anderen Worten … es ist also nur eine Frage der Zeit …

schlimmstenfalls auch von ein paar Jahren …



bis sich herausstellt … welchen gigantischen Betrug Angela Merkel mit ihren Adlaten …

da am gutgläubigen unbefangenen Volk / an der Menschheit / an der Welt verübt hat …



dieser völlig unbedarften Betriebsnudel ...

die anscheinend mit 12 noch an den Weihnachtsmann geglaubt hat ...



bzw … wie es aussieht …

an den Klapperstorch ...



*



