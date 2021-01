Samstag, 09 Januar 2021 | 01.009

Die Menschenrechte und ... die 'Macht' bestimmter Konzerne ...

auch so etwas was es im Grunde genommen gar nicht gibt ...

genau so wenig wie den 'Reichtum' bestimmte Unternehmer....



was es de facto gibt ... ist die die Primitivität und der Delettantismus -...

von Leuten wie Angela Merkel und oder Donald Trump ...



dieses Universum an Defiziten ... an Vakuum ...

das sie an professionellem politischem Management und Politischer Führung schaffen ...



die so genannten Reichen und Mächtien ...

die brauchen es sich ja nicht mall zu nehmen ...



sie kriegen es regelrecht zugeschoben ... geradezu aufgedrängt ...

sie wären ja blöd wenn sie es nicht nehmen würden ...



aber die Zusammenhänge sind eben doch etwwas komplizierter ...

es ist eben nicht einfach Dilettantismus und Unfäigkeit ...



sondern es es ist regelrtehct krimineslle Intelligenz und Enegie ...

die dahintersteckt ..



und zwar aus reinem Spiel und Spaß ...

wie Frau Merkel ja immer wieder unumwunden zugiobt ...



ein Bankräuber ... zum Beispiel ... kann das ja nicht erklären ...

warum er glaubt mit einem Bankraub seine Probleme lösen zu können ..



und Frau Merkel weiß das ...

sie weiß daß sie das nur so aus Spaß macht !!!



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ...

die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Schintoisten und andere Antichristen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Leitung und Führung ...







